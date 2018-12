Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cerca de 200 adeptos do Schalke 04 com bilhete foram impedidos de entrar no Dragão

Quase 5000 apoiantes da equipa alemã deslocaram-se ao Porto para assistir à partida da Liga dos Campeões.

16:48

Cerca de 200 adeptos do Schalke 04 foram impedidos de entrar no estádio do Dragão para assistir ao jogo com o FC Porto a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.



Ao todo, deslocaram-se ao Porto quase 5000 apoiantes da equipa alemã, no entanto, apenas 3200 tinham bilhete destinado ao setor visitante.



Devido ao "reduzido" número de bilhetes destinados a adeptos do Schalke e ao maior número de alemães com vontade de assistir ao jogo, os apoiantes decidiram comprar ingressos para as bancadas destinadas aos adeptos do FC Porto.



Os seguranças do estádio do Dragão não perdoaram e impediram a entrada aos adeptos alemães que tinham bilhetes para zonas destinadas a adeptos do FC Porto, mesmo não tendo qualquer adereço referente à equipa do Schalke.



Os adeptos revelaram que lhes foi pedido o bilhete de identidade e impedida a entrada no estádio.



Os apoiantes do Schalke ainda manifestaram o seu desagrado com a medida mas a polícia carregou nos adeptos com bastonadas e gás pimenta.



O clube e as autoridades alemãs estão a recolher testemunhos dos adeptos para tomarem medidas junto das autoridades competentes.