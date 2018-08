Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cervi mantém Benfica na rota dos milhões

Águias dominaram a partida e o resultado conseguido contra o Fenerbahçe acaba por ser escasso.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Um golo de Cervi mantém o Benfica na rota dos milhões, ao permitir o triunfo sobre o Fenerbahçe, por 1-0, dando uma vantagem curta mas que pode ser decisiva para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, já na próxima terça-feira na Turquia.



Num jogo de início de época foi visível a falta de ritmo e rotinas. Os turcos não ajudaram. Jogaram pelo seguro e começaram a recorrer ao antijogo bem cedo. Pareciam satisfeitos com o empate a zero.



O Benfica, sem impressionar, foi a melhor equipa em campo e justificou o triunfo. Rui Vitória manteve Vlachodimos na baliza e Gedson a par de Fejsa e Ferreyra no ataque.



Motivado pelo fator casa, o Benfica entrou a todo o gás. Gedson, jovem de 19 anos, não se intimidou com a estreia na Champions e solicitou Cervi no primeiro minuto, que ficou a pedir penálti por falta de Isla. O árbitro mandou seguir.



O jogo prometia com uma entrada forte, mas acabou por tornar-se muito disputado a meio--campo e sem situações de perigo. Aliás, a primeira parte fecha com um remate colocado de Ferreyra que morre nas mão de Demirel. De resto, o avançado esteve apagado. Muito pouco para quem tem de fazer esquecer o brasileiro Jonas.



Na etapa complementar, os encarnados entraram mais afoitos e dominaram grandes períodos de jogo. Salvio deu o mote, com uma bomba que obrigou Demirel a uma defesa para canto. Rui Vitória percebeu que a equipa tinha de arriscar e fez entrar Castillo. Não arriscou e tirou Ferreyra. Ouviu assobios da bancada.



Pouco depois, esses assobios foram transformados em aplausos, quando Cervi marcou o golo que valeu a vitória, após um frango do guardião turco. Salvio cruzou atrasado para o argentino, que dominou a bola, rodou e rematou para o golo.



Um tento que foi um tónico para a equipa, que encostou o adversário às cordas. Os lances de perigo sucederam-se na baliza turca. Castillo mostrou postura de matador. Remate fácil e sempre com perigo. Obrigou Demirel a duas defesas apertadas ao minuto 84. Fez mais do que Ferreyra em 63 minutos. Pode mesmo ter ganho a titularidade para o jogo de sexta-feira com o V. Guimarães, no arranque do Benfica na Liga.



Os turcos só voltaram a criar perigo nos descontos, após um remate de Alici por cima da baliza. Triunfo curto mas justo do Benfica, que coloca as águias na rota dos 40 milhões.





ANÁLISE

+ Irreverência de Castillo

O chileno Nicolas Castillo entrou bem no jogo e pode mesmo ter ganho a titularidade a Ferreyra. Mais acutilante, foi um quebra-cabeças para os defesas e guarda-redes adversários. Forte fisicamente, mostrou sentido de baliza e espírito matador.



- Passividade de Ferreyra

Muito pouco. É certo que não foi bem servido, mas nas situações de golo que dispôs revelou-se perdulário. Um remate a morrer nas mãos de Demirel foi muito pouco para quem tem a missão de substituir Jonas e ganha dois milhões líquidos por ano.



Arbitragem fraca

O bielorrusso teve uma arbitragem fraca. Mesmo com o benefício da dúvida no lance entre Cervi e Isla, mostrou-se muito permissivo com o antijogo dos turcos, que começou bem cedo, com Demirel a demorar na reposição da bola.



"Segunda parte de muita qualidade"

"O resultado peca por escasso, porque fomos a equipa que mais procurou o golo, viemos com objetivos diferentes. O Fenerbahçe veio com uma postura mais defensiva, para empatar ou perder por poucos. Fizemos uma exibição em crescendo, com uma segunda parte de muita qualidade e tivemos oportunidades para fazer mais do que um golo.", disse Rui Vitória, no final da partida.



O técnico do Benfica fez ainda uma antevisão ao jogo da segunda mão, em Istambul. "Foi um resultado importante numa primeira mão e vamos à Turquia para disputar o jogo com toda a ambição do Mundo", terminou.



"Fizemos um grande jogo"

"Estamos felizes pela vitória. Fizemos um grande jogo e merecíamos ter marcado mais um golo", disse Cervi, autor do golo do Benfica.



Spartak ou Paok na rota das águias

Se eliminar o Fenerbahçe, o Benfica defronta o PAOK (Grécia) ou o Spartak Moscovo (Rússia) no play-off de acesso à fase de grupos.