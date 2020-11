César Boaventura alvo de busca: "Teve a utilidade de me ajudar a pôr no lixo o que não fazia falta"

César Boaventura confirmou esta terça-feira que a sua casa foi alvo de buscas judiciais, no âmbito da operação lançada ontem pela autoridades que, segundo o comunicado da Procuradoria Geral da República, investiga factos "suscetíveis de integrarem crimes de participação económica em negócio ou recebimento indevido de vantagem, corrupção ativa e passiva no fenómeno desportivo, fraude fiscal qualificada e branqueamento".O empresário garante que nada de comprometedor foi encontrado na sua residência e que esta ação apenas teve a utilidade de o ajudar "a limpar o que já não fazia falta para por no lixo"."Confirmo que foram efectuadas buscas na minha residência, com um agradecimento enorme da minha parte.- Um processo que reporta de 2015 a 2017, teve a utilidade apenas para me ajudar a limpar o que já não me fazia falta para por no lixo.- Um exagerado orgulho da minha parte, saber que a montanha pariu um rato, e uma vergonha para as denúncias anónimas que nem constituído arguido fui, numas buscas que demoraram 1h.- Excelente prestação de serviço à opinião pública onde se pode provar que que não existe nada das invenções a que fui sujeito nos últimos anos.Colaborei durante uma hora com profissionais de elevado nível e que no final levaram duas fotografias que provam a minha ligação à corrupção e ao Benfica, as quais deixo aqui e das quais tenho muito orgulho por terem sido oferecidas por um amigo de infância.Triste pela frustração de um elemento presente, por não encontrar corrupção numa casa com dignidade e honestidade."