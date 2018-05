Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

César Boaventura implicado no caso Rio Ave-Benfica

Empresário suspeito de intermediar subornos no Marítimo também é apanhado pela PJ a trocar mensagens com jogadores do Rio Ave, antes de jogo com as águias.

Por Henrique Machado, Tânia Laranjo e João Tavares | 01:30