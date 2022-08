Chalana: Um adeus ao pequeno genial

O mistério da derradeira partida. Como aconteceu isto? Alzheimer, tão novo, um desportista? O pequeno genial, deixando-nos de forma tão precoce quão precocemente se estreou de águia ao peito. Para quem tem todas as respostas, superiores soluções para as grandes perguntas, não há mistério: Chalana veio, viu e venceu. Os menos crentes não podem deixar de sentir o queixo cair. Morreu, aos 63 anos, Fernando Chalana, "o pequeno genial", ponta-esquerda do Benfica e da Seleção, tecnicista dos relvados, herói do Euro 1984, artista sem par.



Leia a notícia competa na Máxima