Champions sem ‘borlas’

RTP, SIC e TVI não apresentaram propostas pela competição.

Por Hugo Real | 09:37

A partir da próxima época, quem quiser ver os jogos da Liga dos Campeões em Portugal terá de subscrever um canal pago (atualmente é a Sport TV). Isto porque nenhuma das estações de sinal aberto (RTP, SIC e TVI) apresentou propostas à UEFA para comprar os direitos da prova milionária.



A RTP (que comprou em 2014 a competição para o triénio 2015-18, que agora termina, por 17,8 milhões de euros) foi a primeira a afastar-se. "A Champions é do melhor que há no desporto mundial. Mas o fator preço também conta. Temos de ponderar a atratividade do produto com o seu custo. E aos valores atuais, a resposta é simples: não tem suporte racional", disse ao CM Gonçalo Reis, presidente da empresa pública.



A TVI, que emitiu a prova antes da RTP, confirmou ao CM que também não foi a jogo e o motivo é o mesmo: "O preço do futebol tem estado inflacionado. O negócio da Champions, aos valores a que é apresentado, não tem viabilidade financeira", sublinha fonte oficial do canal. A SIC remeteu-se ao silêncio, mas o CM sabe que também não fez nenhuma proposta e o prazo para concorrer terminou a 27 de fevereiro.



Uma prova de interesse público

A lista de eventos de interesse do público em 2018, segundo um despacho de outubro do Governo, inclui "um jogo por jornada ou por mão de uma eliminatória da Liga dos Campeões em que participem equipas portuguesas".



