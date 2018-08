Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chaves com triunfo sem espinhas

Domínio total da equipa transmontana frente a um Portimonense que terá de fazer mais.

Por Paulo Silva Reis | 10:05

Dois golos sem resposta deram o triunfo ao D. Chaves perante um Portimonense que viajou até Trás-os-Montes para ver jogar.



A equipa da casa entrou forte no jogo e empurrou os algarvios para junto da sua baliza, de onde só muito timidamente conseguiram sair.



O domínio dos flavienses era avassalador, mas o golo tardava e só à passagem do minuto 27, depois de mão na bola dentro da área de rigor, de Ewerton, o D. Chaves inaugurou o marcador.



Marcão ainda teve de esperar quatro minutos para que o árbitro André Nascimento dissipasse as dúvidas juntamente com o VAR, Jorge de Sousa.



Depois de confirmada a grande penalidade, Marcão fez o primeiro golo da temporada 2018/19 para o conjunto transmontano e a sua equipa embalou para uma grande exibição. Pouco depois, Perdigão, com um remate indefensável a mais de vinte metros da baliza de Ricardo Ferreira, fez o 2-0.



Mais calmos e depois da paragem para hidratação, os da casa sufocaram por completo o conjunto algarvio. Limpavam também a má imagem que deixaram no Dragão, no jogo da primeira jornada.



Depois do descanso, o caudal ofensivo do D. Chaves diminuiu. O Portimonense, a perder, pouco ou nada fez para inverter o sentido do jogo e até ao final os flavienses limitaram-se a gerir a vantagem.