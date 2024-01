Chefe da Missão portuguesa assegura que Aldeia Olímpica está pronta e preparação lusa dentro do previsto

O chefe da Missão portuguesa assegurou que a Aldeia Olímpica dos Jogos Paris2024 está pronta para receber os atletas e que a preparação lusa para o evento também está a decorrer dentro do previsto.

Em entrevista a agência Lusa, na véspera de faltarem 200 dias para a cerimónia de abertura, Marco Alves lembrou que visitou a Aldeia Olímpica em novembro de 2023 e que "o edifício onde ficará alojado Portugal está concluído", faltando apenas "alguns arranjos exteriores", o que deu "alguma tranquilidade".

"Se me permite recuar um pouco no tempo, 2016 ensinou-nos algumas coisas. Os Jogos do Rio foram paradigmáticos naquilo que é a preparação da Aldeia para todos os Comités Olímpicos Nacionais, não só para o de Portugal. Fomos surpreendidos com várias deficiências da Aldeia à chegada ao Rio de Janeiro e [...], efetivamente, isso ensinou-nos algumas lições que tentámos em Tóquio corrigir. Os planos agora de preparação da chegada à Aldeia são efetivamente diferentes daqueles que teriam sido até ao Rio", recordou.

Marco Alves, que volta a ser o chefe de Missão tal como em Tóquio2020, acredita, que mesmo a Aldeia não sendo um hotel, vão "conseguir dar o conforto necessário para que os atletas possam descansar, treinar e competir naturalmente".

A última visita oficial aconteceu mesmo em novembro e já ficaram, dentro da Aldeia, após uma única visita de duas horas, definidos os espaços para serviços médicos, atletas, treinadores, além de um espaço dedicado ao escritório e uma área reservada para a produção de alguns conteúdos.

"Temos que, muitas vezes, naquilo que diz respeito à Aldeia Olímpica, decidi-lo em duas horas. Naturalmente, não decidi-lo, mas verificar quais são as possibilidades neste curto espaço. Portanto, em termos de visitas oficiais, nós não temos previstas com o comité organizador mais nenhuma visita, porque, efetivamente, o que pode ser tratado 'in loco' já foi tratado. [...] Hoje em dia, já acontece tudo de uma forma digital, portanto, temos também esta facilidade e a quantidade de visitas que já fizemos a Paris também já nos permite ter o conhecimento daquilo que precisamos para preparar a melhor participação", disse.

Do ponto de vista logístico, o responsável admite que há "uma dificuldade acrescida", porque Portugal vai ter atletas a participar em várias cidades - vela em Marselha, tiro com armas de caça em Châteauroux e em surf em Teahupo'o, no Taiti -, algo que vai ter de ser tido em consideração na construção da Missão lusa.

"Agora, temos de montar a nossa operação, daquilo que teremos que levar para lá, teremos de cuidar do transporte dos equipamentos médicos, dos barcos, dos cavalos, de todas estas necessidades logísticas que uma competição desta natureza exige, e estamos agora nesta fase de planeamento e execução, em simultâneo, para garantir o melhor apoio aos atletas de Portugal durante os Jogos Olímpicos Paris2024", referiu.

Os Jogos Olímpicos Paris2024 decorrem de 26 de julho a 11 de agosto.