Tratado carinhosamente por ‘Chefinho’ ou ‘Tio Reinaldo’, Reinaldo Teles morreu aos 70 anos, vítima da Covid-19, esta quarta-feira, no Hospital de São João, no Porto, onde se encontrava internado desde outubro. O histórico dirigente do FC Porto, braço-direito de Pinto da Costa durante mais de cinco décadas, era doente de risco, depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio, em 2008.