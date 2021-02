Chegaram viram e venceram: Roma bate Sp. Braga na pedreira

Na viagem à antiga Bracara Augusta, os romanos chegaram, viram, venceram e têm tudo para passar aos oitavos de final da Liga Europa. Edin Dzeko marcou logo a abrir, Esgaio deu uma ajuda pelo meio ao ser expulso e Borja Mayoral fez o 0-2 final. Agora, o Sp. Braga vai a Roma e, sem ver o Papa, precisa de um milagre para dar a volta à eliminatória.









Naquele que foi o primeiro jogo oficial entre os clubes, nota para a presença de dois técnicos portugueses com esquemas de três defesas. O primeiro golpe foi visitante e nem demorou muito. De pazes feitas com Paulo Fonseca, Dzeko voltou à titularidade e deu um final de classe ao belo cruzamento de Spinazzola, este sozinho pela esquerda, a ala de Ricardo Esgaio onde os romanos encontraram o ouro.

Logo a seguir, Fonseca até teve de mudar com a lesão do central Cristante e entregou, sem problemas, a posse de bola aos bracarenses, espreitando o perigo a cada contra-ataque. Aliás, à exceção dos instantes prévios ao intervalo - Sporar esteve cheio de cerimónias na hora de rematar -, a ameaça do golo pairou muito mais junto a Matheus do que a Pau López.





A segunda parte é marcada por pedidos de penálti do Sp. Braga e, pouco depois, a expulsão decisiva de Esgaio. Os homens de Carlos Carvalhal mostraram espírito guerreiro e foram à luta, mas o pragmatismo italiano viria a levar a melhor. Mkhitaryan foi o maestro de uma jogada com toque final de Mayoral. Prejuízo para a equipa bracarense, que tem uma montanha para escalar na segunda mão, no Olímpico de Roma.



análise



+ Qualidade e pragmatismo



Dzeko, Pedro, Mkhitaryan e Mayoral são individualidades de luxo e fizeram a diferença com pragmatismo. Paulo Fonseca sua mais com a defesa (só esta quinta-feira, duas lesões), mas tem tudo para seguir em frente.





- A traição de Esgaio



O golo de Edin Dzeko teve origem no corredor em que era dono da maior responsabilidade, mas Esgaio ainda faria pior. Não pode abordar o lance daquela forma quando já tem um amarelo. Expulsão traiu equipa.





Queixas de um penálti



Kovács ignorou os pedidos de penálti de Sporar, numa investida no mínimo arriscada de Ibañez, que já estava lesionado e desistiu de jogar a bola. Expulsão de Ricardo Esgaio é incontestável e também parece acertada a decisão de mandar jogar num braço de Sequeira na área - a bola sai do próprio pé do defesa bracarense.





Al Musrati merecia

algo mais



o Matheus – Não teve qualquer culpa nos golos e esteve impecável na leitura de jogo.





o Tormena – Chegou atrasado no primeiro golo da Roma.





o Raul Silva – Foi, apesar das dificuldades, o melhor dos centrais bracarenses.





o Sequeira – Foi por ele que passou o lance do segundo golo romano.





o Esgaio – Foi imprevidente no lance do primeiro amarelo e a expulsão, ao minuto 54, prejudicou a equipa.





o Fransérgio – Tentou chegar ao golo, como costuma fazer bem, mas sem sucesso.





o Galeno – Longe da acutilância habitual, foi quase anulado pela defesa adversária.





o Nico Gaitán – Imensa qualidade, mas sem grande frescura física. Foi o 1º sacrificado.





o Ricardo Horta – Longe do desempenho que faz dele o melhor marcador arsenalista na Europa.





o Sporar – Trabalhou muito e até cavou um penálti, que o árbitro não marcou.





o Zé Carlos – Entrou bem no jogo e até protagonizou duas boas jogadas no ataque.





o Abel Ruiz – 40 minutos em campo e pouco se viu.





o Lucas Piazon – Esforçou-se por alterar o rumo dos acontecimentos, mas...





o André Horta – Entrou bem na partida, experimentou a meia-distância, mas notou-se a falta de ritmo competitivo.





o Borja – A qualidade está lá toda, mas leva poucos jogos com os atuais companheiros.





Al

musrati



Este líbio é, realmente, um craque. Enche o meio-campo e tem precisão no passe longo. Não houve condições para brilhos.





regresso a braga



Paulo Fonseca (Roma) já treinou os bracarenses em 2015/16, tendo conquistado a Taça de Portugal.





expulsão



Esgaio foi expulso (duplo amarelo) e vai falhar a 2.ª mão da eliminatória com a formação romana.





jogadores cansados



“Alguns jogadores estão desgastadíssimos”, disse Rui Casaca, diretor-executivo do Sp. Braga.





momento



O Sp. Braga, antes da derrota, estava há sete jogos consecutivos sem perder para todas as competições.