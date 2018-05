Chelsea bate Manchester United e conquista Taça de Inglaterra

Equipa de Mourinho perdeu a final por 1-0.

O Chelsea conquistou este sábado, pela oitava vez, a Taça de Inglaterra de futebol, ao vencer por 1-0 o Manchester United, orientado pelo português José Mourinho, na final da edição 2017/18, no Estádio de Wembley, em Londres.

O belga Eden Hazard marcou, aos 22 minutos, o único golo do encontro, na transformação de uma grande penalidade.

O Chelsea juntou-se ao Tottenham no terceiro lugar do 'ranking' de vitórias na prova, com oito troféus, contra 12 do Manchester United, que não ganhou qualquer competição em 2017/18, e 13 do Arsenal.