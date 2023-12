Os donos do Chelsea pretendem investir na SAD do Sporting para reforçarem o grupo, que já conta também com o Estrasburgo (França).



Todd Boehly e Behdad Eghbali têm o Sporting na mira e veem o investimento no clube português como fundamental para reforçar o grupo que pretendem criar à imagem do City Group (que incluiu o Manchester City, o Girona e o Bahia).









