O ministro da Educação disse, esta sexta-feira, ter ficado “chocado” e “boquiaberto” com as acusações que lhe dirigiu o ex-presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) sobre alegado favorecimento ao Benfica.









“Só alguém que, de certa forma, terá outro tipo de interesses poderá dizer uma coisas dessas”, afirmou Tiago Brandão Rodrigues, no final de uma visita à Escola Secundária Sidónio Pais, em Caminha.”Nem alguém embriagado faria” declarações daquele tipo, sublinhou o titular da pasta da Educação em alusão à denúncia feita por Augusto Baganha, que deixou a presidência do IPDJ em 2018, acrescentando:”Eu, que sou um abstémio conhecido, obviamente, nunca faria declarações dessas”.

O governante garantiu que não disse, no decurso de uma conversa ocorrida em 2017, que o “Benfica está acima da lei”. Por outro lado, confessou não ter preferência clubística, embora, durante a infância torcesse pelo Courense, clube da sua terra (Paredes de Coura), e, mais tarde, quando estudou em Coimbra, pela Académica.





Baganha, que presidiu durante sete anos ao IPDJ, em setembro de 2018, no Parlamento, acusou o secretário de Estado com a pasta do Desporto de ter favorecido o Benfica. João Paulo Rebelo negou, mas assumiu ter enviado uma mensagem a um membro daquele organismo com o número de um advogado das águias.





Na origem da polémica estava a interdição do Estádio da Luz. O IPDJ considerara nulo o plano de segurança das instalações encarnadas, impedido o clube de lá jogar até a a situação ser retificada. O caso chegou ao Tribunal Arbitral do Desporto, mas o Benfica nunca cumpriu jogos de castigo.