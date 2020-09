O ciclista canadiano Nigel Ellsay (Rally Cycling) fraturou a coluna vertebral e vários ossos da face na sequência de um choque violento com um comissário de sinalização, que teve um traumatismo cranioencefálico, na segunda etapa da Volta a Portugal em bicicleta que uniu Paredes ao alto da Senhora da Graça (Mondim de Basto), num total de 167 quilómetros.





O acidente aconteceu nos quilómetros iniciais da etapa e os dois feridos foram transportados de imediato ao hospital pelas ambulâncias que acompanham o evento.



O ciclista embateu, a mais de 60 km por hora, no comissário que assinalava o perigo na estrada com uma bandeira amarela. Segundo fonte da organização, o canadiano foi intervencionado no Hospital de Paredes, tendo-se ficado a aguardar informações posteriores. O outro acidentado foi transportado para o Hospital de São João, no Porto, sofreu um traumatismo cranioencefálico, “mas está estável”. O facto de estar vestido com um casaco de motard e capacete atenuou o impacto.









À partida da segunda etapa, que ligou Paredes ao alto da Senhora da Graça alinharam os 98 ciclistas inscritos nesta Volta a Portugal, com Nigel Ellsay a ser o primeiro desistente.