"Choro pelo Sporting", avança Ricciardi sobre o clube

Um dos candidatos à presidência do clube leonino foi entrevistado na CMTV esta segunda-feira.

José Maria Ricciardi foi o convidado para a entrevista na CMTV, durante a noite desta segunda-feira. Inicialmente estava previsto um debate entre Ricciardi e Tavares Pereira, mas o último acabou por não comparecer.



Assim, foram abordados diversos temas que preocupam os adeptos leoninos nesta fase pré-eleitoral, assim como as projeções do economista e banqueiro para o futuro do clube.



Quando questionado sobre algumas das criticas que tem recebido npor parte de outros concorrentes à presidência do clube, que afirmam que o economista não percebe de futebol, Ricciardi responde que "esses senhores confundem o cargo de presidente com um treinador", avançando que a função de um treinador não é a mesma que de um clínico ou presidente.



"O sporting já teve melhores equipas que o Benfica e o Porto e não ganhou porque os presidentes não tiveram a capacidade para que o Sporting ser campeão", reforçando que estará a altura do cargo. "O que o presidente tem é que criar as condições para um clube ser campeão", prosseguiu.



O candidato explicou também o porquê da sua candidatura. "Para se dirigir um grande clube de futebol é preciso maturidade e experiência" e, apesar de não querer 'falar dos concorrentes', acredita que nenhum outro tem essas qualidades e garantindo que já chorou pelo seu clube.



"Eu e a minha equipa vamos criar as condições. Nós vamos ganhar campeonatos", disse o banqueiro quando questionado sobre as suas intenções para o futuro do clube.



Sobre as várias polémicas em torno do dinheiro, onde há quem defenda que os candidatos à presidência leonina deveriam trabalhar de forma gratuita, Ricciardi avança que nunca concordou com essa ideologia e que quem trabalha deve receber sempre um valor monetário. "Vou eu (receber) e vão todos os que trabalharem no Sporting. Essa coisa de trabalhar para o bono não me agrada nada", disse, avançando também que caso a sua equipa seja vencedora nas eleições de dia oito de setembro, será total a transparência no que diz respeito às contas do clube.



Este candidato terminou ainda a reforçar a ideia que há várias mudanças que precisam de ser feitas, uma delas no estádio, que "tem de ser verde e branco".



Recorde-se que esta terça-feira, por volta das 20h45, pode assistir ao debate entre os candidatos Rui Jorge Rego e Frederico Varandas, na CMTV.