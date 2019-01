“Cibercrime nunca seria feito de forma graciosa”, diz Benfica sobre desvio de emails

Benfica sugere que FC Porto encomendou ataque informático ao clube, recordando “célebre encontro do Altis” entre elementos dos dragões e do Sporting.

O Benfica voltou ontem a reagir à detenção de Rui Pinto, publicando uma cronologia dos acontecimentos no site do clube. Ao longo de oito pontos, os encarnados salientam o profissionalismo de toda a trama: "Cibercrime altamente sofisticado, implicando tanto tempo e recursos, nunca seria feito de forma graciosa."

O clube liderado por Luís Filipe Vieira acredita que com a detenção do hacker português "foi dado mais um passo no sentido da descoberta da verdade", e quer a todo o custo "perceber as motivações e quem esteve por detrás disso".

Certo é que o Benfica, fazendo uma retrospetiva de toda a polémica, volta a sugerir que os principais clubes rivais estão envolvidos na trama, combinada depois da "a célebre reunião do Altis, entre os diretores de Comunicação do FC Porto e do Sporting Clube de Portugal". Encontro após o qual "amigos de infância e de universidade do hacker passaram a ser figuras em destaque no Porto Canal", em que foram "exibidos de forma truncada e manipulada" os mails desviados ao Benfica.

De maneira a desmascarar quem está na origem da "rede criminosa altamente organizada e profissional", o Benfica avança que vai acompanhar de forma intensa e atenta todo este processo, reiterando "total disponibilidade para colaborar no que lhe for solicitado".

Na nota divulgada pelo Benfica, é ainda relembrado que ficou provada "a deturpação e manipulação da informação constante dos mails", o que levou o Tribunal da Relação do Porto a proibir a divulgação destes. "O mesmo diretor de Comunicação do FC Porto foi constituído arguido pelos crimes de divulgação de correspondência privada e ofensa a pessoa coletiva, e toda a administração do FC Porto, com o seu presidente à cabeça, foram também constituídos arguidos." A exposição no site do Benfica é concluída com uma frase: "O tempo é da Justiça!".

Logo no dia em que a Polícia Judiciária anunciou a detenção de Rui Pinto, quarta-feira, o Benfica reagiu, dizendo que perdoava parcialmente o pirata informático caso este revelasse quem lhe pagou para roubar e divulgar os mails do clube encarnado.Rui Pinto é natural de Vila Nova de Gaia, onde ainda vivem alguns familiares. Na tentativa de obter uma reação na noite da detenção (quarta-feira) o CM esteve junto a uma das casas da família, na zona de Mafamude, e que Francisco Gonçalves, pai do hacker, visita algumas vezes, mas ninguém se encontrava.Em setembro do ano passado, quando foi conhecida a identidade de Rui Pinto, o CM já tinha estado junto a esta residência e aí conseguiu obter uma reação, ainda que curta, do pai. "Fomos envolvidos num pântano e é muito perigoso", disse na altura. Rui e a família costumavam frequentar um café na avenida da República, na zona de Santo Ovídio. Ontem, confrontados com as notícias da detenção, a única resposta obtida foi por parte do funcionário do estabelecimento. "O Rui vinha aqui às vezes com a família. Mas já não costuma aparecer."u Na rede social Facebook, Rui Pinto admite torcer pelo FC Porto. A última publicação naquela rede social por parte do português, de 30 anos, foi feita em junho passado, a partir da Hungria, onde vive. Numa publicação anterior, em 2014, o pirata informático relembrou a maldição de Béla Guttmann após o Benfica ter perdido a final da UEFA frente ao Sevilha. Na altura disse sentir-se "ótimo".Desde muito cedo que Rui Pinto se começou a interessar pelo mundo dos computadores, sendo hoje em dia considerado um pirata informático, sobre quem recaem acusações de roubo de informações a clubes de futebol e outras instituições. Em 2011 respondeu por um desfalque de 270 mil euros ao Caledonian Bank, sediado nas Ilhas Caimão.O início das investigações judiciais a Rui Pinto remonta ao ano de 2015, com a particularidade de haver sempre uma ligação ao mundo do desporto. Logo nesse ano foi suspeito de ter roubado segredos ao Sporting, através de um ataque ao fundo de investimentos Doyen Investment Sports. Mas nem o FC Porto se livrou da ação do pirata informático, tendo este sacado contratos de jogadores azuis-e-brancos, em particular aqueles em que houve pagamento de verbas a Alexandre Pinto da Costa.