Ciclista colombiano Esteban Chaves assina pela EF Education-Nippo

O ciclista colombiano Esteban Chaves vai correr pela EF Education-Nippo em 2022, anunciou hoje a equipa norte-americana do WorldTour, da qual faz parte o português Rúben Guerreiro.

Chaves, de 31 anos, está desde 2014, ano em que se estreou no WorldTour, na estrutura da australiana BikeExchange, depois de ter corrido em equipas continentais colombianas.

Com 16 vitórias na carreira, o colombiano tem como pontos altos da carreira o segundo lugar no Giro e o terceiro na Vuelta, ambos em 2016, ano em que ganhou ainda a Volta à Lombardia, um dos 'monumentos' do ciclismo.

"Queria juntar-me à EF por várias razões. Primeiro, porque de fora todos vemos que são como uma grande família, em que todos são guiados pela paixão pelo ciclismo. Também um dos diretores era um corredor que admirava quando comecei a correr - Juanma Garate - e, por fim, adoro ter colegas colombianos", referiu.

Chaves vai encontrar na equipa norte-americana os compatriotas Rigoberto Urán, Daniel Arroyave e Diego Andrés Camargo.