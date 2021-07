Ciclista Connor Fields sofreu hemorrogia cerebral em queda na prova de BMX dos Jogos Olímpicos

O ciclista norte-americano Connor Fields "sofreu uma hemorragia cerebral no local", após a queda aparatosa que protagonizou na meia-final da prova de BMX dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, informou este sábado a Federação de ciclismo dos Estados Unidos.

Connor Fields, de 28 anos, campeão olímpico no Rio2016, caiu logo na primeira curva de 180 graus da pista, na sexta-feira, tendo sido assistido por uma equipa médica no local e posteriormente transportado para o hospital de St.Luke's.

"Depois de uma noite na unidade de cuidados intensivos, os médicos têm a satisfação de informar que não houve sangramento adicional e que não foram encontrados novos ferimentos", refere em comunicado a Federação de ciclismo dos Estados Unidos.

Ainda de acordo com a Federação, Connor Fields, que está a ser acompanhado pelo diretor da equipa médica olímpica da comitiva norte-americana, já deixou a unidade de cuidados intensivos, mas ainda irá permanecer hospitalizado até receber alta.

O norte-americano falhou a participação na final, que foi ganha pelo holandês Niek Kimmann.

Pouco depois do incidente com o norte-americano, a australiana Saia Sakakibara protagonizou outra queda, que a deixou com vários arranhões e hematomas, nas eliminatórias da prova feminina, e ficou sobre observação durante 24 horas.