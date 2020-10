Ciclista da Volta a Espanha partilha imagem impressionante das pernas nas redes sociais

O ciclista espanhol José Joaquín Rojas divulgou, a partir das redes sociais, as condições em que ficaram as suas pernas após uma semana de competição na 'La Vuelta', a Volta a Espanha."Preparado para a 8ª etapa da 'La Vuelta'. Depois de quase quatro horas, acho que me doem as pernas", escreveu no Instagram José Joaquín Rojas, de 35 anos, da equipa espanhola Movistar Team, a acompanhar a fotografia.Na imagem, veem-se as veias das pernas do ciclista dilatadas.Devido à pandemia de Covid-19, a corrida, que costuma ter lugar em agosto e setembro, passou para outubro. O novo percurso, que foi alterado, apresenta um maior grau de dificuldade para os atletas.