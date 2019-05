Ciclista Luís Mendonça suspenso preventivamente por controlo antidoping adverso

O ciclista Luís Mendonça (Rádio Popular-Boavista), vencedor da edição de 2018 da Volta ao Alentejo, está suspenso preventivamente devido a um controlo antidoping adverso, noticia esta quinta-feira o jornal A Bola.Fonte oficial da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) confirmou à Lusa que o ciclista está suspenso preventivamente enquanto decorre um inquérito disciplinar.Em declarações ao jornal A Bola, Luís Mendonça, de 33 anos, disse nada ter a esconder, explicando ter recebido "um tratamento intra-articular, do qual fazia parte a betametasona"."Na altura do controlo [20 de abril, na clássica Aldeias do Xisto] declarei o sucedido, assim como a substância e o fim terapêutico, com documentação justificativa. Espero que o processo na FPC se desenrole o mais rapidamente possível, a tempo de participar na Volta a Portugal, não acredito que seja penalizado", referiu o corredor, ao jornal.