Cinco atletas detidos por suspeitas de doping nos Mundiais de esqui nórdico

Operação, conduzida pelas autoridades austríaca e alemã, originou 16 buscas domiciliárias.

15:49

As autoridades austríacas detiveram esta quarta-feira nove pessoas, entre as quais cinco atletas que estão a competir no Campeonato do Mundo de esqui nórdico, em Seefeld, na Áustria, por suspeitas de participarem numa rede internacional de doping.



A operação, conduzida pelas autoridades austríaca e alemã, originou 16 buscas domiciliárias, que resultaram na detenção de dois atletas austríacos, dois estónios e um cazaque, para além de outras pessoas que, alegadamente, faziam parte de uma organização sediada na cidade germânica de Erfurt.



"Este grupo criminoso é fortemente suspeito de ter dopado atletas de topo durante anos, para aumentar o seu desempenho em competições nacionais e internacionais, ganhando assim receitas ilegais", explicou a polícia austríaca.