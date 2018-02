Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco jogadores do Sporting afetados por virose

Doença justifica mudanças no plantel do Sporting.

26.02.18

Uma síndrome gripal afastou esta segunda-feira cinco futebolistas do Sporting do encontro da 24.ª jornada da I Liga diante do Moreirense, revelou à agência Lusa uma fonte do clube de Alvalade.



Os defesas Fábio Coentrão, Piccini e Ristovski, assim como os médios João Palhinha e William Carvalho não puderam dar o contributo à equipa e obrigaram o técnico Jorge Jesus a fazer várias alterações no 'onze' inicial.



A partida entre Sporting e Moreirense encerrou a 24.ª jornada do campeonato.