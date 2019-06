Cinco milhões de euros por Koubek para a baliza do FC Porto

O FC Porto está disposto a avançar com cinco milhões de euros para garantir o guarda-redes checo Tomás Koubek, que alinha nos franceses do Rennes.O jogador de 26 anos está no topo das prioridades dos dragões para reforçar a baliza.Segundo notícias provenientes de França, os dragões já terão apresentado uma proposta muito próxima dos cinco milhões de euros. Contudo, o Rennes, clube que venceu a Taça de França e foi 10º classificado da última Liga, quer dez milhões para libertar o internacional checo. É que para o lugar de Koubek, o Rennes já garantiu Salin, guarda- -redes francês que na passada semana rescindiu contrato com o Sporting.O interesse no internacional checo não é novo. Já depois de se conhecer o problema de saúde de Iker Casillas, que o deverá levar a abandonar o futebol, a SAD portista colocou-se no terreno para garantir de imediato um guarda-redes.Nesta altura, só Vaná parece ter presença certa no plantel de 2019/2020. Fabiano termina contrato no final do mês e não vai renovar.Para lá de Koubek, FC Porto e Rennes também estarão em conversações por James Léa-Siliki, médio de 23 anos pelo qual os portistas já terão apresentado uma oferta na ordem dos seis milhões de euros.Ozan Kabak, central turco de 19 anos, que tem sido associado ao FC Porto, está perto de assinar pelo AC Milan, por 15 milhões de euros. O jogador do Estugarda tem ainda outros pretendentes.