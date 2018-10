Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cirurgia de Aboubakar trava negócio em janeiro

Dragões tinham um proposta por Aboubakar de 25 milhões de euros. Lesão aborta saída.

Por Mário Figueiredo | 08:52

A intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo de Aboubakar inviabiliza a transferência do avançado do FC Porto em janeiro, impossibilitando um encaixe financeiro de 25 milhões de euros, apurou o Correio da Manhã.



O FC Porto tinha uma proposta de 25 milhões de euros pelo jogador e preparava-se para o vender no mercado de inverno. Contudo, a grave lesão contraída no joelho esquerdo (rotura total do ligamento cruzado anterior e ligamento lateral interno) obrigaram o camaronês a submeter-se a uma operação, falhando o resto da temporada.



A perda de Aboubakar, contudo, não vai obrigar os dragões a irem ao mercado. O clube está sempre atento a um bom negócio mas para já a aposta é na ‘prata da casa’. Apesar de Soares não estar inscrito na Champions (falha o jogo com o Galatasaray nesta quarta-feira), Sérgio Conceição conta ainda no plantel com Marega (deverá ser o titular), André Pereira e Adrián López.



No clássico com o Benfica no Estádio da Luz, no próximo domingo (17h30), Sérgio Conceição já contará com Soares. Além disso, o técnico portista tem total confiança em André Pereira e acredita que Rui Pedro, jovem da equipa B, tem um futuro promissor e poderá chamá-lo à equipa principal a qualquer momento.



Já com a operação feita numa unidade clínica do Porto, Aboubakar foi este domingo visitado por diversos companheiros de equipa. No sábado à noite decorreu no coliseu a gala Dragões de Ouro, em que foram distinguidas algumas figuras do universo do clube, numa lista que pode ser consultada em peça anexa.