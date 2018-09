Claques do Benfica fizeram-se ouvir no jogo da Taça da Liga

Frase de "muita honra" dos Diabos Vermelhos e o grito de "ilegais" dos No Name Boys ouviu-se durante o jogo com o Rio Ave.

10:16

Numa altura em que o licenciamento das claques está na ordem do dia, o público afeto ao Benfica não fugiu ao tema. Durante a 2ª parte do jogo com o Rio Ave, ouviu-se, vindo do todo o topo sul, repetidamente: "Sem cara e sem nome, para o MAI sou ilegal, sou sócio do Benfica, o maior de Portugal. Ilegais, ilegais, ilegais allez", em alusão ao facto de a claque não ser legalizada.

Como se sabe, o tema tem gerado controvérsia no panorama desportivo e também os Diabos Vermelhos fizeram questão de manifestar desagrado com esta questão, erguendo uma tarja com a frase "muitos inimigos, muita honra".