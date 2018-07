Claques e Comissão de Gestão do Sporting lançam farpas ao Benfica

"Eu tenho grande experiência com as claques no Sporting, o que me dá autoridade falar sobre isso. Fiz três mandatos e tive um relacionamento impecável com as claques, nunca tive um problema. Havia sempre diálogo, bom entendimento. Claro que os tempos mudaram. De qualquer forma, quero dizer às claques: sou um amante da liberdade, é a coisa mais bonita que a gente tem. Mas a liberdade sem responsabilidade não funciona. Quero pedir que tenham essa liberdade com muita responsabilidade, que é defender o Sporting em todos os momentos", disse o presidente da SAD leonina.



"Quando há jogos daqueles considerados mais importantes, os valores envolvidos na transação de bilhetes são maiores. Quando há gastos imputáveis aos GOA, eles abatem nessa conta corrente. Tudo isto está no protocolo entre o Sporting e os GOA. É transparente e claro. Isto não existe aqui ao lado... Só é escrutinável num clube com esse protocolo", sublinhou Artur Torres Pereira.

"Os Grupos Organizados de Adeptos (GOA) têm formalizado com o clube um protocolo que os identifica e caracteriza, explicitando os deveres e direitos de cada uma das partes, estão legalizados junto do IPDJ e funcionam às claras. Isto ao contrário do que sucede no nosso rival Sport Lisboa e Benfica, que apesar da legalização ser obrigatória desde 2009, não teve, não tem e duvidamos que alguma vez venha a ter a decência de reconhecer, legalizar e responsabilizar os seus GOA, não sabemos se por tibieza se por receio", afirmou o presidente da comissão de gestão.O Sporting joga este sábado contra o Marselha em Alvalade no jogo de apresentação aos sócios, os membros da comissão de gestão pediram o apoio incansável dos adeptos no jogo do fim-de-semana.