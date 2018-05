Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Claro que sou um jogador agressivo”, admite Rúben Dias

Jogador recusa que tenha intenção de magoar os adversários na disputa de lances, reagindo às críticas que lhe fizeram toda a época.

Por Filipe António Ferreira | 08:43

Rúben Dias, defesa do Benfica, reconhece ser um jogador que joga duro mas sempre sem intenção de magoar os adversários: "Claro que sou agressivo, faz parte da posição que ocupo e do jogador que quero ser. Nunca com intenção de magoar, sempre com intenção de jogar a bola. Por vezes, as pessoas levam para o lado que lhes convém, mas eu diria que faz parte."



Em entrevista à BTV o jovem jogador das águias de 21 anos passa em revista aquele que diz ter sido o "ano de afirmação". Rúben reconhece que o principal objetivo nesta temporada não era jogar, mas sim estar presente no grupo de trabalhos do treinador principal, de forma a ganhar experiência: "Imagino que se não tivesse jogado tanto, mesmo assim poderia ter sido uma temporada de sucesso para mim, em que teria aprendido muitas coisas mesmo não jogando. Porque isso acontece, especialmente num grupo como este. Sinto que me afirmei no Benfica e no futebol português. Deixei a minha marca. Já foi, há que pensar no vem a seguir."



Sobre a chamada à seleção e logo para um Mundial, o jogador diz estar nas nuvens. "Poder representar a Seleção Nacional e alinhar num Mundial é o sonho de qualquer jogador, ainda para mais com a minha idade", confessa o jogador que ainda procura a primeira internacionalização pela equipa A de Portugal.



O jogador foi convocado para os últimos particulares mas ficou de fora por lesão.



Castillo em Lisboa para assinar

O avançado Nicolás Castillo chegou esta segunda-feira a Lisboa para fazer exames médicos e assinar contrato por cinco temporadas com o Benfica. O jogador chileno de 25 anos chega dos mexicanos do Pumas e deverá envolver uma verba a rondar os seis milhões de euros. No Aeroporto de Lisboa o atleta tinha o seu empresário à espera.