Benfica luta contra a história no Dragão. Águias só venceram o FC Porto três vezes nos últimos 41 anos

Nos últimos quatro embates, contudo, os encarnados apenas perderam em uma ocasião.

Por Mário Pereira | 16:48

FC Porto venceu 50 dos 84 jogos realizados como anfitrião



Jogar no terreno do FC Porto (antes de 2003 no estádio das Antas, desde então no Estádio do Dragão) tem sido uma terrível dor de cabeça para o Benfica, em jogos da Liga, desde há quatro décadas a esta parte. Na verdade, são 41 anos e 41 oportunidades de vencer, das quais as águias apenas aproveitaram... três. O jogo de hoje, para o Benfica, é também um desafio à história e a uma tendência bem definida.Neste período, a superioridade do FC Porto, quando joga em casa, tem sido esmagadora. Aos referidos três triunfos do Benfica respondem os dragões com 27 vitórias. Os restantes 11 jogos terminaram empatados. Números esclarecedores.Os três triunfos do Benfica nesta fase, curiosamente, obedecem a um padrão bem definido: três vitórias por 2-0, sendo que em todas elas um só jogador marcou os dois golos.No cômputo geral, o jogo de hoje será o 85.º FC Porto-Benfica da Liga. Nos anteriores 84, os dragões venceram em 50 ocasiões as águias em 13 momentos. Empates foram 21. Por fim, uma boa notícia para os benfiquistas: nos últimos quatro encontros perderam somente um (dois empates e uma vitória).O clássico deste sábado no dragão entre o FC Porto e o Benfica coloca em ação algumas das maiores figuras do campeonato português. Há, contudo, um duelo muito particular que vai merecer especial atenção. Frente a frente vão estar o experiente Casillas, que no dia 20 de maio próximo completa 38 anos, e João Félix, figurante emergente das águias, com 19 anos.Praticamente metade da idade. Um verdadeiro choque de gerações no relvado do Estádio do Dragão, a dar mais algum tempero a um jogo já de si bem condimentado.Quando João Félix nasceu, no dia 10 de outubro de 1999, Casillas, também ele um talento precoce, já tinha feito a sua estreia pela primeira equipa do Real Madrid. Aconteceu cerca de um mês antes (12/09), no antigo Estádio San Mamés, frente ao Ath. Bilbao (2-2). Ainda por cá anda e com a qualidade que se lhe reconhece.O choque de gerações é também um confronto de estilos. Casillas comanda a defesa menos batida do campeonato, com 12 golos sofridos. Já João Félix pontifica como figura de proa no melhor ataque da Liga, com 64 finalizações certeiras. Oito delas com assinatura por baixo do novo prodígio da Luz.Iker Casillas, com os seus 37 anos, personifica a experiência do setor recuado do FC Porto. Na defesa dos dragões, todavia, ‘habita’ outro dinossauro: o central luso-brasileiro Pepe. Completou os 36 anos na passada segunda-feira. Caso jogue hoje, e tudo indica que isso irá acontecer, Pepe também irá participar em duelos com João Félix, em mais um choque de gerações dentro do clássico.Com 64 golos marcados, o Benfica tem o ataque mais profícuo da Liga. A inclusão efetiva de João Félix, aposta declarada de Bruno Lage, garantiu toda uma nova dinâmica ao setor. Mas há outros acrescentos importantes, como a ‘explosão’ de Seferovic, melhor marcador da Liga (e a faturar há oito jogos seguidos, na competição), o sentido de golo de Pizzi e, claro, a eterna veia goleadora do brasileiro Jonas.