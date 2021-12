O Sporting e o FC Porto têm um possível duelo agendado para as meias-finais da Taça de Portugal, mas para isso terão de ultrapassar o Leça (Campeonato de Portugal) e o Vizela (Liga), respetivamente, nos ‘quartos’ da prova rainha do futebol nacional.









O sorteio da Taça de Portugal, realizado esta segunda-feira, ditou ainda os embates entre Portimonense (Liga)-Mafra (II Liga) e o Rio Ave (II Liga)- Tondela (Liga). Jogos que podem também permitir uma final inédita no Jamor, pois destas equipas só os vilacondenses estiveram presentes nessa fase, tendo perdido para o FC Porto, por 4-1, em 1983/84.

O Sporting visita a equipa-sensação da competição em curso, o Leça, que é a única formação do campeonato de Portugal que resiste na prova após deixar pelo caminho o Lusitano de Lourosa, o Sp. Pombal, Arouca (nos penáltis), Gil Vicente e Paredes (nos penáltis).









Leia também FC Porto e Sporting já conhecem os adversários dos quartos de final Já o FC Porto reencontra o Vizela, depois de ter goleado esta equipa fora por 4-0, em jogo da Liga, no passado dia 19.

Os atuais líderes do campeonato partem para os ‘quartos’ com favoritismo, mas se ambas passarem, haverá dois clássicos, pois as meias-finais serão disputadas a duas mãos. A primeira está agendada entre 1 e 3 de março (a definir) e a segunda entre 19 e 21 de abril (a definir).





A final disputa-se no dia 22 de maio no Jamor.

Leão já ‘deu’ 14-0 ao Leça



O Sporting volta a encontrar o Leça, equipa a quem já venceu por 14-0, em 1942, resultado que se mantém como recorde em jogos referentes ao campeonato nacional. Nesse embate foi ainda estabelecido outro máximo na prova: o avançado Peyroteo marcou nove golos.



leceiros querem casa cheia



O Leça, único resistente do Campeonato de Portugal, não escondeu a satisfação e a euforia por ir defrontar o campeão nacional nos quartos de final da Taça. O presidente do clube, José Pinho, aponta a uma “casa cheia”. Já o treinador Luís Pinto garante uma equipa em “campo com humildade, mas com a máxima ambição”. “Vamos aproveitar para desfrutar e colocar à prova as nossas competências e mostrar a qualidade dos nossos jogadores.”