Clássico Barcelona-Real Madrid sem brilho

Barcelona e Real Madrid não foram além de um 0-0 no jogo esta quarta-feira disputado no Camp Nou. As duas equipas acertaram o calendário depois de o clássico do futebol espanhol não se ter disputado a 26 de outubro devido à onda de protestos que nesse mês assolou a Catalunha.A equipa que saísse vitoriosa do confronto passava a líder isolada da La Liga, mas nenhuma fez o suficiente para merecer esse estatuto e continuam igualadas com 36 pontos. O jogo até foi emotivo, mas não primou pelas oportunidades de golo ou pela qualidade do futebol praticado.O Barça entrou melhor (tinha 64% de posse de bola aos 15 minutos), mas o Real equilibrou e foi o primeiro a criar perigo: Casemiro ameaçou aos 17’ e aos 25’. Por esta altura já os blaugrana tinham reclamado penálti de Carvajal e o merengue Varane pareceu sofrer duas faltas na área adversária após lances de bola parada.Se até ao intervalo Sergio Ramos evitou um golo certo de Messi e Jordi Alba desperdiçou um passe de mestre do argentino, a segunda parte tornou-se num bocejo, com apenas um lance de perigo em cada baliza (Messi aos 60’ e Bale aos 68’).O Real Madrid somou esta quarta-feira o sétimo jogo consecutivo sem vencer o Barcelona em várias provas. A última vitória merengue foi em agosto de 2017 para a Supertaça de Espanha. Desde então somou 3 empates e 4 derrotas.Alguns milhares de adeptos (estiveram 93 426 no Camp Nou) não viram os primeiros minutos do encontro devido à apertada revista de segurança, motivada pelo clima de tensão (mais informação na página 31).Marc Márquez, piloto de motos catalão que é seis vezes campeão de MotoGP, deu o pontapé de saída simbólico no Clássico.