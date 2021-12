Está marcado para as 20h45 desta quinta-feira, mas o jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal entre FC Porto e Benfica começou a ser disputado há mais de uma semana nos tribunais. Os dois clubes fizeram de tudo para evitar os castigos aplicados a Sérgio Conceição e Jorge Jesus, mas ambos vão ficar fora do banco - as suspensões de 15 dias terminam dia 29.









É a primeira vez que um clássico entre dragões e águias terá os dois treinadores na bancada. A partir de camarotes separados no Dragão, Conceição e Jesus passarão as suas indicações aos respetivos adjuntos, Vítor Bruno e João de Deus, que vão orientar os jogadores.

Este clássico, o primeiro de dois no espaço de uma semana - as duas equipas reencontram-se na Invicta, dia 30, para o campeonato - surge numa altura em que Jesus está sob brasas. Desde a derrota com o Sporting (1-3) para a Liga que a contestação subiu de tom e a qualificação para os oitavos de final da Champions e para a ‘final four’ da Taça da Liga apenas permitiu ao técnico ganhar algum tempo. Um desaire esta quinta-feira e/ou no jogo da Liga poderá levar a direção do Benfica a avançar para o despedimento. Isto numa altura em que o Flamengo ronda o treinador.





Sérgio Conceição, já afastado da Champions e da Taça da Liga, também está proibido de ser eliminado de mais uma prova.

psp preparada para jogo de alto risco



A PSP está preparada para um jogo de alto risco esta quinta-feira no Dragão, até porque a lotação deverá ficar muito perto de esgotar - só o Benfica ainda tinha ontem parte dos seus bilhetes por vender. Centenas de agentes, de várias valências, vão estar nas imediações do estádio e acompanhar as claques das duas equipas, com especial atenção para a coluna de adeptos encarnados. A polícia aconselha a que as deslocações para o Dragão sejam feitas de transporte público e de forma atempada. Apela ainda aos adeptos para não transportarem objetos proibidos.





eliminatória vale cerca de 500 mil euros



O jogo desta quinta-feira entre FC Porto e Benfica vale cerca de 500 mil euros. Essa é a estimativa da receita, apurou o CM, embora as contas só possam ser feitas depois de os dragões comunicarem quantos bilhetes foram vendidos e o total de gastos. Os direitos televisivos valem 100 mil euros pelo jogo ser transmitido em canal aberto. Depois há a receita de bilheteira, que deverá rondar os 400 mil euros. À soma destes valores há que descontar as despesas com a organização do jogo. Dessa receita líquida, a FPF fica com 25% e 75% são divididos pelos dois clubes em partes iguais.





certificado obrigatório no estádio



Os adeptos para entrarem esta quinta-feira no estádio têm de ter um certificado de testagem negativo ou de recuperação da Covid. O FC Porto tem montadas dez tendas junto ao Dragão para realizar testes.