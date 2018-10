Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Clássico ferve com duelo de treinadores

"Vou tentar arranjar uns truques", diz Vitória. “Temos de estar a alto nível para vencer", admite Conceição.

Por Mário Figueiredo e Paulo Jorge Duarte | 01:30

Vou tentar arranjar uns truques para ganhar e o adversário tentará o mesmo. Há três pontos em disputa e nós queremos muito ganhá-los", foi desta forma que Rui Vitória abordou o clássico deste domingo (17h30, BTV) com o FC Porto no Estádio da Luz.



O treinador do Benfica mostrou-se agastado com algumas questões e puxou dos galões, comparando o seu "reinado no Benfica" com o dos outros treinadores. "O novo Estádio da Luz foi construído há 15 anos e o Benfica só ganhou três vezes ao FC Porto, portanto não é um problema de Rui Vitória, é também de Jorge Jesus, Quique Flores, Camacho e Fernando Santos", lembrou o atual técnico, que prefere o "copo meio cheio" do que "meio vazio".

"No meu reinado no Benfica [expressão que repetiu três vezes] somámos seis títulos e o Sporting e FC Porto dois cada. Certamente que eles preferiam trocar."



Com um tom irritado, o treinador das águias lamentou a utilização das derrotas na Liga dos Campeões para camuflar o seu êxito: "Em 25 anos de Champions, neste formato, o Benfica só passou cinco vezes a fase de grupo e posso dizer que duas foram comigo. Por isso não será fácil consegui-lo."



"Ninguém joga pelo estatuto", diz Sérgio Conceição

Sérgio Conceição desvaloriza a pressão do clássico contra o Benfica. Para o técnico, vencer é importante mas não é decisivo. "O FC Porto ganhou muitas vezes nos últimos 36 anos. Apenas estranho que o clube não tenha ganhado nos quatro anos anteriores à minha vinda para aqui" disse o técnico azul-e-branco, referindo-se aos quatro anos em que o Benfica foi campeão.



A ausência forçada de Aboubakar abre um leque de opções para o onze de Sérgio Conceição. Tiquinho Soares está de regresso, mas a sua inclusão não está garantida. "Ninguém joga pelo estatuto. Não faço as minhas equipas segundo o estatuto dos jogadores, pelo regresso de alguém, interessa é que joguem aqueles que estiverem ao melhor nível" afirmou Sérgio Conceição. "Do outro lado também há ausências e não vejo ninguém do Benfica a chorar por isso" acrescentou o treinador portista. "Temos de estar a alto nível para vencer.



Vencer o Benfica é importante para passar a vantagem de um para quatro pontos e não perder esses pontos para o adversário. O jogo vale pelos pontos porque há cinco equipas, Rio Ave e Braga incluídos, muito próximas uma das outras na classificação" argumentou Conceição.