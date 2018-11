Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cláudio Braga deixa o comando do Marítimo

Eliminação da Taça de Portugal precipita saída do treinador.

Cláudio Braga não resistiu à eliminação do Marítimo na Taça de Portugal, com o Feirense (0-3), e foi alvo da segunda chicotada psicológica da época (clubes da Liga), ao ser despedido por Carlos Pereira, líder dos madeirenses.



O treinador, de 44 anos, deixa o clube fora da Taça de Portugal e num modesto 13º lugar no campeonato, com 10 pontos, apenas um ponto acima da linha de despromoção.



No campeonato, os insulares só venceram por três vezes, somando ainda um empate e seis derrotas nas 10 jornadas disputadas até ao momento.



"Quero agradecer ao presidente, ao grupo de trabalho e a toda a estrutura que fez de tudo para me ajudar e apoiar", disse o treinador deposto, desejando "boa sorte" ao seu sucessor.



Já Carlos Pereira, que procura uma alternativa que pode vir do estrangeiro, lamentou o desfecho: "É com muita mágoa que o vejo partir. Terá sempre a porta aberta."



José Peseiro na primeira chicotada

José Peseiro protagonizou a primeira chicotada na Liga, quando foi despedido do Sporting após a derrota caseira com o Estoril, por 2-1, na Taça da Liga.



O treinador deixou, mesmo assim, a equipa na disputa de todos os objetivos. Foi substituído interinamente por Tiago Fernandes que liderou a equipa em três jogos (duas vitórias, com Santa Clara e D. Chaves e um empate com o Arsenal).