Cláusula de Herrera no FC Porto assusta Bétis de Sevilha

Equipa espanhola indisponível para pagar 40 milhões de euros para garantir médio mexicano. Jogador deve renovar com os campeões nacionais.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

O Bétis de Sevilha afastou- -se em definitivo da corrida por Héctor Herrera. Tudo porque o FC Porto remeteu para a cláusula de rescisão de 40 milhões de euros uma possível negociação.



A imprensa espanhola, nomeadamente o jornal ‘Marca’ na sua edição de quinta-feira, revela mesmo que o clube andaluz fez várias investidas junto da SAD portista pelo jogador, mas sempre com valores inferiores aos pretendidos pelo emblema português. A última proposta dos espanhóis foi num valor a rondar os 20 milhões de euros.



O jogador mexicano, grande destaque da sua seleção no ultimo Mundial da Rússia, deve, pelo menos para já, continuar de dragão ao peito.



A SAD portista já tem preparado um novo contrato para o capitão dos dragões que termina contrato em junho do próximo ano. Herrera prepara-se para ser um dos jogadores mais bem pagos do plantel ( um ordenado a rondar os 2 milhões de euros anuais) e passar a ter uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.



O internacional azteca, de 28 anos, continua a gozar os últimos dias de férias (assim como Jesús Corona e Maxi Pereira). O trio deve juntar-se ao restante grupo ainda no Algarve, que vai permanecer até ao próximo dia 25 de julho.



Dois indisponíveis no estágio de Lagos

Danilo Pereira (treino condicionado e trabalho de ginásio) e José Sá (tratamento) são os jogadores que constam no boletim clínico portista. O médio portista está na reta final da recuperação, após uma cirurgia ao pé esquerdo, e deve estar apto para o jogo da Supertaça com o Aves dia 4 de agosto.



Aboubakar cobiçado

Os turcos do Besiktas continuam interessados em contratar o camaronês Vincent Aboubakar. Os dragões estão recetivos a vender o avançado, de 26 anos, mas nunca por um valor inferior aos 25 milhões de euros. A cláusula é de 50 milhões.