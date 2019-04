Clube Vasco da Gama tenta levar Jorge Jesus para o Brasil

Clube carioca já iniciou conversações com o treinador português.

Em busca de um novo técnico para suprir a saída de Alberto Valentim, que foi despedido no domingo na sequência da derrota no clássico com o Flamengo, o Vasco da Gama terá fixado todas as atenções em Jorge Jesus, tendo até já iniciado contactos junto do técnico português no sentido de o convencer a mudar-se para o Brasil.



De acordo com o Globoesporte, o primeiro contacto foi feito pelo diretor de futebol Alexandre Faria, que esta terça-feira conversou com o treinador e lhe falou pela primeira vez no interesse vascaíno na sua contratação, num diálogo no qual terá feito notar que o clube está disposto a montar um projeto sólido para o futuro.



Segundo o mesmo site, o próximo passo do Vasco passará por uma conversa direta entre o treinador português e o presidente Alexandre Campello.



Ainda assim, o 'Globoesporte' deixa claro que o maior problema na concretização deste interesse poderá mesmo ser a questão financeira, especialmente tendo em conta que Jorge Jesus ganhava um elevado salário na Arábia Saudita, país no qual comandou o Al Hilal até ao início deste ano.