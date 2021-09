Clubes acumulam 200 milhões de prejuízo na última época

Pedro Proença revelou que os clubes acumularam "mais de 200 milhões de euros negativos" na última época.No final do sorteio da Taça da Liga e da Cimeira dos Presidentes, esta tarde, no Porto, o presidente da Liga referiu que as dificuldades financeiras dos clubes foi um dos temas em debate.Tal como a centralização das receitas das transmissões televisivas, que "têm de estar implementadas na época 2027/28". Não existe, no entanto, uma data já definida para a entrada em vigor do novo modelo, que será ainda estudado em conjunto com a Federação Portuguesa de Futebol."Será o próprio mercado que vai ditar o momento de aplicação da centralização", afirmou o presidente da Liga. "Estamos convictos de que serão salvaguardados todos os interesses. Será um processo de inclusão", concluiu.