Clubes da Liga espanhola rejeitam negociar marcação dos jogos com a federação

Os 42 clubes que disputam a primeira e a segunda divisões espanholas rejeitaram esta segunda-feira, de forma unânime, entrar em negociações com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) para a marcação de jogos à segunda e sexta-feira.A reação dos clubes aconteceu poucas horas depois de o presidente do RFEF, Luís Rubiales, ter enviado uma carta em que pede uma "negociação franca e de boa fé", como forma de chegar a um acordo.A RFEF defende que todos os encontros dos campeonatos profissionais deverão acontecer apenas ao sábado e domingo, como forma de levar mais pessoas aos estádios, enquanto a Liga quer continuar a utilizar a sexta-feira e a segunda-feira, devido às transmissões televisivas.Há três dias, um tribunal de Madrid proibiu o agendamento de jogos para as segundas-feiras, mas não colocou qualquer tipo de restrição nos jogos à sexta-feira.Reunidos durante duas horas em assembleia geral extraordinária da Liga, em Madrid, os clubes rejeitaram entrar em conversações com Rubiales e acusaram o dirigente de enviar uma "carta envenenada".A Liga, que é presidida por Javier Tebas, vai ainda contestar a decisão do tribunal de Madrid, por entender que a definição dos horários "é da total responsabilidade" do organismo que rege as competições.Para já, a Liga espanhola vai respeitar a decisão judicial e, na primeira jornada, não haverá jogos à segunda-feira. Os duelos Maiorca-Eibar e o Bétis-Valadolid estavam inicialmente agendados para segunda, mas foram antecipados para sábado e domingo, respetivamente.