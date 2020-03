Clubes de futebol querem receber ajuda do Estado

Os clubes profissionais de futebol querem ser incluídos nos apoios públicos que o Estado vier a atribuir às empresas para lidarem com as consequências económicas da Covid-19, apurou o. Essa pretensão será reforçada nos próximos dias junto dos dirigentes desportivos que estão em contacto direto com o Governo: a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a Federação Portuguesa de Futebol."Consciente dos impactos e dos constrangimentos que esta paragem no futebol, por tempo indeterminado, poderá causar nas estruturas das Sociedades Desportivas", a LPFP criou um Grupo de Acompanhamento dos Impactos Económicos no Futebol Profissional, que será responsável por apresentar "medidas concretas" nos próximos dias.Apesar de a LPFP ter amanhã uma reunião sobre a evolução da Covid-19, osabe que é intenção dos clubes portugueses esperarem pelas indicações que serão dadas pela UEFA após o encontro com todas as federações, marcado para terça-feira. A expectativa é que o Euro 2020 seja adiado para o próximo ano, o que permitiria às competições nacionais prolongarem o calendário até ao mês de junho.Os ministérios da Administração Interna e da Saúde declararam o estado de alerta no País até 9 de abril. Antes dessa data, os clubes não deverão voltar à atividade normal. E, quando o fizerem, será necessária uma minipré-época para que os atletas estejam nas condições mínimas de competir sem risco de lesões.Vários dirigentes ouvidos pelotemem que só a partir de maio será possível retomar as competições. E os clubes, sobretudo os mais pequenos, não conseguem sobreviver quase dois meses sem receitas. Aqueles que iam receber os grandes até ao fim da Liga e que precisam dessa verba para equilibrar o orçamento estão mais expostos.Maurício Gomes de Mattos, vice-presidente do Flamengo, está mesmo infetado com a Covid-19. O primeiro teste ao dirigente do clube brasileiro deu positivo, mas o segundo foi inconclusivo, pelo que se tornou necessária uma contraprova, que este sábado confirmou a infeção.Responsável pela pasta de Consulados e Embaixadas do ‘Fla’, Maurício Gomes de Mattos viajou com a equipa treinada por Jorge Jesus até à Colômbia, no dia 5 deste mês, para o jogo da Taça Libertadores frente ao Junior Barranquilla, que o ‘Mengão’ venceu (2-1). Osabe que o dirigente esteve próximo da equipa técnica, chefiada por Jorge Jesus, na viagem de regresso ao Rio de Janeiro, o que causou alarme entre os campeões brasileiros.Todos os jogadores e restantes elementos do staff do ‘Mengão’ fizeram testes de despiste ao novo coronavírus logo na sexta-feira. Os resultados serão conhecidos ainda este domingo.Maradona foi considerado um elemento de risco e isolado dos restantes membros do Gimnasia La Plata, mas já disse que está bem de saúde e deixou um apelo: "Espero que na Argentina consigamos reagir a tempo. Isto resolve-se com educação."A Liga e a Direção-Geral Saúde lançaram uma campanha de prevenção. Alex Telles (FC Porto) e Pizzi (Benfica) participam no 1.º vídeo. O representante do Sporting estará no próximo."São dias complicados. Quero enviar muita força para todos. Devemos seguir as instruções das organizações de saúde e das autoridades públicas. É o momento de ser responsável e ficar em casa", escreveu este sábado Leonel Messi, avançado do Barcelona, no Instagram.Slavisa Kokeza, presidente da Federação Sérvia de Futebol, acusou positivo para a Covid-19. Também o Alavés, clube da primeira divisão espanhola, anunciou dois casos de coronavírus na estrutura técnica.Depois de Dusan Vlahovic, os jogadores Patrick Cutrone e German Pezzella acusaram positivo na Fiorentina. Já a Sampdoria tem neste momento sete atletas confirmados com a Covid-19.O italiano Daniele Rugani, colega de Ronaldo na Juve e que acusou positivo a Covid-19, pediu para todos contribuírem e ajudarem os hospitais na emergência provocada pela pandemia do coronavírus.O Benfica fechou as lojas oficiais e adiou o reembolso dos bilhetes do jogo com o Tondela.Já não é este sábado que o WBA fica obrigado a pagar 10 milhões de euros ao Sporting pelo brasileiro Matheus Pereira (tem 29 jogos e são precisos 30).O V. Setúbal preparou treinos específicos para os lesionados João Meira e Heriberto.O Gil Vicente já não realiza as eleições no dia 30 deste mês.