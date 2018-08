Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Clubes históricos no caminho do Benfica na Liga dos Campeões

Bayern Munique, Ajax (ambos já foram campeões europeus) e AEK (gregos, tal como o PAOK) no grupo das águias.

Por João Pedro Óca e Mário Figueiredo | 01:30

Benfica e FC Porto tiveram sortes diferentes no sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, realizado no Mónaco. Os encarnados terão, à partida, a tarefa mais dificultada para passar à fase seguinte do que os dragões, uma vez que encontrarão pela frente Bayern Munique, Ajax e AEK no Grupo E.



O colosso alemão é o principal favorito ao 1º lugar, mas as águias partem com esperanças de lutarem pelo apuramento, no plano teórico, com os holandeses e os gregos. Depois de terem eliminado o PAOK no play-off , os encarnados voltam a encontrar uma formação helénica. Os portugueses André Simões e Hélder Lopes são habituais titulares no atual campeão da Grécia.



O objetivo do Benfica é fazer muito melhor do que na época passada em que perdeu os seis jogos nesta fase. Este é um grupo composto por históricos. Benfica, Bayern e Ajax já se sagraram campeões europeus.



Ao FC Porto saiu o adversário teoricamente mais acessível do pote 1. Os dragões estavam, tal como o Benfica, no pote 2, e foram colocados no caminho do Lokomotiv Moscovo, clube campeão russo no qual jogam os portugueses Manuel Fernandes e Eder. Os campeões nacionais jogam ainda com o Schalke 04, da Alemanha, e com o Galatasaray, da Turquia. Um grupo no qual parece reinar o equilíbrio e que abre boas perspetivas de qualificação para a equipa orientada por Sérgio Conceição que, na época passada, caiu nos oitavos de final da Champions aos pés do Liverpool.



Por chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, o Benfica encaixa automaticamente 43 milhões de euros e o FC Porto 44 milhões. Um bolo que pode aumentar com o decorrer da competição na qual cada vitória permite um encaixe de 2,7 milhões e um empate 900 mil euros. A qualificação para os oitavos de final vale um prémio de 9,5 milhões.



Modric destrona Cristiano Ronaldo

A escolha de Luka Modric (Real Madrid) para melhor jogador da UEFA da última época, superiorizando-se ao então companheiro de equipa Cristiano Ronaldo (atualmente na Juventus) e a Salah (Liverpool) está a gerar polémica.



Quem não calou a sua revolta foi Jorge Mendes, empresário de CR7, que classificou de "ridícula" a atribuição do prémio. "O futebol joga-se dentro das quatro linhas e aí Ronaldo ganhou. Marcou 15 golos, levando o Real Madrid às costas e à conquista da Champions. É, pura e simplesmente, ridículo. E em causa não está o vencedor, que é o melhor na sua posição", disse o agente do jogador.



Ronaldo, eleito o melhor avançado, não marcou presença na cerimónia que decorreu paralelamente ao sorteio da Liga dos Campeões. Uma ausência que fazia prever uma surpresa na votação. CR7 já ganhou três vezes o troféu de melhor jogador da UEFA.



PORMENORES

Renato pode voltar à Luz

Renato Sanches tem a oportunidade de reencontrar o Benfica. O médio formou-se na Luz e saiu para os bávaros em 2016.



Maicon e Fernando

Maicon e Fernando passaram várias épocas no FC Porto e preparam-se para regressar ao Dragão, agora com a camisola dos turcos do Galatasaray.



Neuer: "3 nomes ilustres"

"São 3 nomes ilustres do futebol europeu", disse Neuer, guardião do Bayern, que reencontra o Benfica. Em 2016, os alemães eliminaram as águias.



De novo Gelsenkirchen

O FC Porto vai voltar a Gelsenkirchen, casa do Schalke 04, onde se sagrou campeão europeu em 2004.