Clubes portugueses gastam 38 milhões com intermediários

Portugal é o quarto país do Mundo com mais gastos.

Por Mário Pereira | 08:46

Portugal foi o quarto país no Mundo que mais dinheiro gastou com despesas pagas a intermediários nos processos de transferências de futebolistas, em 2018.



Segundo dados revelados pela FIFA, os clubes portugueses despenderam aproximadamente 38 milhões de euros com o expediente das comissões.



Deste total, 24,7 milhões respeitam a contratações de novos jogadores e 13,5 milhões foram pagos por conta de vendas a outros clubes.



A lista é encabeçada por Inglaterra, com 136,8 milhões pagos a intermediários. Segue-se a Itália, com 116,5 milhões e a Alemanha, com 49,2 milhões.



Portugal surge à frente de Espanha, que se ficou pelos 33,6 milhões de euros.



A intermediação de futebolistas em 2018 gerou um fluxo de 481,6 milhões de euros em todo o Mundo, 96% dos quais envolvendo clubes da UEFA.



Em 2017 o valor foi de 392,8 milhões.