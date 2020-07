Clubes rivais unidos na guerra à Liga

O Sporting e Benfica estão revoltados com a decisão da Liga de manter o formato da Taça da Liga, com os leões a classificarem a decisão como “uma das piores alguma vez tomadas no que se refere à proteção do futebol português e dos clubes nacionais que competem na Europa”.









“Quando todo o Mundo se debate ainda com uma pandemia, em que ninguém sabe ou conhece ainda o real alcance, a Liga entendeu meter a cabeça na areia e fingir que a mesma não existe, nem nunca existiu”, lê-se no comunicado dos leões.

Atualmente, a Taça da Liga inicia-se com uma eliminatória entre equipas da II Liga, entrando os clubes primodivisionários na segunda fase, também com uma ronda a uma mão, seguindo-se a fase de grupos, já com os primeiros classificados da Liga, e a final a quatro. Os leões queixam-se da sobrecarga de jogos, numa época que terá menos um mês. Fonte dos leões garantiu ao CM que sugeriu à Liga que a prova fosse “disputada nas datas FIFA”.





Também o Benfica manifestou o seu desagrado com a Liga: “Esta decisão é incompreensível e contraria toda a reflexão que se tinha vindo a fazer sobre a necessidade de redimensionar e compatibilizar o calendário das competições”.



Francisco Geraldes apto



Francisco Geraldes treinou esta quarta-feira sem limitações com o restante plantel às ordens de Rúben Amorim e está apto para defrontar o Santa Clara amanhã (19h15). O avançado Vietto também treinou, mas ainda sob vigilância médica. Deve estar apto para o clássico com o FC Porto na próxima jornada.





Celikkaya apresentado



Filipe Celikkaya foi ontem apresentado como treinador da nova equipa B. O técnico, de 36 anos, era adjunto de Luís Castro nos ucranianos do Shakthar Donetsk e vai liderar a equipa no Campeonato de Portugal.