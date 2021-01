Dez clubes de futebol estão de ‘candeias às avessas’ com a direção da Associação de Futebol de Viana do Castelo (AFVC), devido à decisão de reiniciar, este fim de semana, o campeonato distrital da 1ª divisão. As direções dos clubes intentaram uma providência cautelar no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, “em defesa da saúde pública e da saúde dos próprios jogadores”. Mas nem o recurso à Justiça fez a AFVC recuar na decisão. Os clubes temem novos casos de infeção com o reinício da atividade, suspensa desde novembro.









“A situação atual da pandemia no distrito está em níveis muito preocupantes e nós, clubes distritais, não temos forma de garantir testes aos nossos jogadores”, explicou ao CM António Amaral, presidente do Neves Futebol Clube, um dos dez subscritores da providência cautelar. “Não temos o direito de colocar em risco a saúde dos nossos jogadores, que são amadores e, por isso, nem sequer são remunerados”, vinca.

Ao CM, Jorge Sárria, presidente da AFVC, diz que os jogos marcados para este domingo vão realizar-se, uma vez que a providência cautelar “não tem efeitos suspensivos”.