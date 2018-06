CMTV mostra nova mensagem de Bruno de Carvalho

"Vocês desonraram-me, a mim e ao Sporting", disse presidente dos Leões.

03.06.18

A CMTV avançou este domingo uma nova mensagem do Presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, enviada à equipa de hóquei do clube, dia 12 de maio, após derrota de 5-2, frente ao Futebol Clube do Porto.



"Vocês desonraram-me, a mim e ao Sporting, envergonharam-me (...) Não vai existir qualquer contratação para a equipa e quem não tem contrato sai já. Quem tem, não renova mais nada. Esta modalidade é a que tem sido mais apoiada e é uma vergonha", pode ler-se.



Este sábado, a equipa de hóquei em patins do Sporting voltou a sagrar-se campeã nacional, 30 anos depois do último título , e o presidente leonino esteve presente no Pavilhão João Rocha, onde festejou a vitória junto dos jogadores.



A equipa acabou por reagir de forma irónica, este domingo. "Obrigado presidente por nos despedir antes de sermos campeões!", é dito, numa mensagem partilhada no Instagram de um dos jogadores da equipa de hóquei em patins.