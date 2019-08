CMTV transmite em exclusivo segundo dia do Record Internacional Masters Futsal

O segundo dia do Record Internacional Masters Futsal, a decorrer na Portimão Arena, é este domingo novamente emitido em direto e em exclusivo pelaÀs 11h00, O Sporting defronta o Kairat Almaty, depois de ontem ter vencido o InterMovistar nas grandes penalidades, após um empate de 3-3.Às 15h00 é a vez do Benfica medir forças com o Inter Movistar, após ter vencido por 3-1 o Kairat Almaty.