CMVM alerta para riscos de investimento do Benfica

O regulador da Bolsa, a CMVM, alertou ontem os investidores do Benfica para os riscos do empréstimo obrigacionista de 35 milhões de euros em curso. A entidade reforçou que está a investigar se existiu “abuso de informação” por parte da SAD encarnada e dos acionistas envolvidos no negócio com John Textor.“Os investidores devem ponderar adequadamente, perante a informação constante do prospeto e da adenda, a oportunidade de investimento oferecida, bem como a sua disponibilidade para suportar, num cenário adverso, os riscos inerentes a esta oferta”, reagiu o regulador, em comunicado.