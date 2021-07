CMVM convencida que ações do Benfica já têm novo dono

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), liderada por Gabriela Figueiredo Dias, está convencida que a estrutura acionista da Benfica SAD já não é a mesma que figura no último relatório em contas em que Vieira aparece com 3,28%, José António dos Santos+Grupo Valouro+Avibom com 16,33%, Zé Guilherme com 3,73% e Quinta de Jugais com 2%.Isso mesmo está refletido no comunicado esta segunda-feira emitido pelo polícia da Bolsa, e que atrasou em mais de uma hora a negociação das ações da Benfica SAD.Nesse documento pode ler-se que “existem fortes indícios de que o acionista José António dos Santos, a quem eram imputáveis cerca de 16% do capital social da Benfica SAD, celebrou contratos-promessa de compra e venda de ações, ainda que sujeitos a condição suspensiva, com outros titulares de participações qualificadas, que elevam a sua participação qualificada para medida superior a 20% e que poderão ter como efeito a redução muito significativa ou extinção da participação qualificada desses acionistas (entre os quais José da Conceição Guilherme e Quintas de Jugais, Lda)”.