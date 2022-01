CMVM investiga negócios do Benfica com o Manchester City

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) está a investigar negócios do Benfica após o Correio da Manhã ter revelado escutas da Operação Cartão Vermelho que envolvem transferências de jogadores com o Manchester City.



O conselho de administração da CMVM disse ao jornal O Jogo que está a investigar se houve abuso de informação por parte do Benfica. Em causa está o negócio que envolve a vinda de Otamendi para o clube da Luz e a saída de Rúben Dias para o Manchester City.





Há suspeitas de que os valores comunicados à CMVM não correspondam aos valores reais que foram praticados, dessa forma há o risco de terem ocorrido infrações que colocam em perigo os investidores.