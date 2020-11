CMVM multa Álvaro Sobrinho e Holdimo

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) multou Álvaro Sobrinho e a Holdimo, controlada por Sobrinho, por não terem informado, no prazo legal, que a Holdimo detinha uma participação de 29,85% no capital social da Sporting SAD. Sobrinho foi multado em 25 mil euros e a Holdimo sofreu uma coima de igual montante.









As multas estão relacionadas com o aumento de capital da Sporting SAD, em 2014, quando um crédito de 20 milhões de euros da Holdimo sobre a Sporting SAD foi convertido em ações da SAD leonina de igual valor. Para a CMVM, a Holdimo e Sobrinho violaram o dever de comunicação de participação qualificada.

Na decisão divulgada esta quarta-feira no site, a CMVM afirma que a Holdimo “tinha o dever de informar a CMVM, no prazo de quatro dias de negociação após o dia da ocorrência do facto ou do seu conhecimento, da detenção da participação de 29,85% do capital social da Sporting SAD e, concomitantemente, da ultrapassagem do limiar de participação de 25% dos direitos de voto e do capital social da Sporting SAD”. A CMVM acrescenta que este dever aplicava-se também a Sobrinho, por deter 99,8% do capital social da Holdimo e estar “em relação de domínio com a arguida Holdimo”. O Ministério Público está a investigar esta operação de aumento de capital da Sporting SAD, por suspeitas de branqueamento de capitais.