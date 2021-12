O defesa-central Coates testou positivo à Covid-19 e aguarda o resultado do teste PCR para saber se poderá alinhar no dérbi, uma situação pouco provável.









O plantel leonino foi ontem sujeito aos testes PCR após o treino da manhã. Coates, que já estava em isolamento, apareceu na academia mais tarde e não se cruzou com os companheiros de equipa, tendo também ele efetuado o teste PCR, depois de ter acusado positivo num teste antigénio. O teste PCR é mais rigoroso, pode até dar negativo e nesse caso o capitão leonino poderá ainda ir a jogo.

Mas a esperança é ténue. Os leões remeteram-se ao silêncio e não quiseram abordar o caso, relegando uma posição oficial para quando todos os resultados dos exames efetuados estiverem concluídos.









À hora do fecho desta edição ainda eram desconhecidos esses resultados. Certo é que a preocupação em Alvalade é grande, pois o capitão leonino é um dos elementos mais queridos do plantel e tem contacto próximo com os outros jogadores. No entanto, só Coates foi mandado para isolamento. Os restantes elementos da equipa treinaram, fizeram os testes, e foram para casa como é habitual. Foi relembrada aos jogadores a importância do uso da máscara e a necessidade de manter o distanciamento social de forma a evitar contágios.





Rúben Amorim, que já não podia contar com o lesionado Palhinha, corre agora o risco de perder o capitão e líder. Coates tem sido preponderante na equipa, quer na liderança da defesa menos batida (apenas quatro golos na Liga), quer nos lances ofensivos, somando dois golos na Liga e dois na Champions.