Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coentrão gera revolta no plantel do Sporting

Defesa desafiou companheiros a rescindirem contrato, mas foi o primeiro a aproximar-se de Bruno para continuar no clube.

Por Mário Figueiredo | 02:12

Agora é que quero ver quem é que tem tomates." Foi esta a frase proferida por Fábio Coentrão ao companheiros do Sporting no final da Taça de Portugal que está a gerar polémica no plantel, pois a maioria dos atletas não gostaram de ver a aproximação do defesa-esquerdo a Bruno de Carvalho, após as agressões de Alcochete.



O jogador, que está emprestado pelo Real Madrid, dirigiu-se aos companheiros ainda no balneário do Jamor, após a derrota com o D. Aves (2-1). Coentrão pretendia desafiar os colegas a demonstrarem coragem para rescindirem os contratos.



Contudo, dias depois, caiu mal no grupo as notícias que davam conta do interesse do jogador em continuar em Alvalade por mais um ano, a pedido de Bruno de Carvalho. O defesa-esquerdo estaria mesmo disposto a fazer algumas cedências.



Além disso, sabe o CM, o grupo estranhou esta aproximação. Até porque na reunião com o presidente a seguir à derrota com o Atl. Madrid, Coentrão foi dos mais ativos e até acabou por ser ameaçado por Bruno de Carvalho que o iria ‘devolver’ ao Real Madrid.



Fábio Coentrão chegou a Alvalade a pedido de Jorge Jesus no início desta temporada e cumpriu 44 jogos e apontou um golo. Foi a temporada em que realizou mais jogos desde que saiu do Benfica para o Real Madrid em 2011.



Bruno veta comissão fiscal

A direção de Bruno de Carvalho não reconhece a comissão fiscal escolhida por Marta Soares, presidente da mesa da Assembleia-Geral.

Num comunicado, lido pelo porta-voz de Bruno de Carvalho, Fernando Correia, a direção diz não reconhecer "qualquer legitimidade" à Comissão de Fiscalização que visa substituir o conselho fiscal e disciplinar.



A direção avisa ainda que vai impedir o "acesso a escritórios e serviços do clube, por parte das pessoas que venham fazer parte da mesma".